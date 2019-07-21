وفاة ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة بسبب موجة الحر

يشهد جزء كبير من ​الولايات المتحدة​ موجة حر تؤثر على نحو 150 مليون شخص وأدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص حتى الآن، بحرارة بلغت 38 درجة مئوية في ​نيويورك​ و​واشنطن​.

وقال مركز الأرصاد الجوية الأميركي إن موجة الحر هذه تمتد من سهول وسط الغرب إلى الساحل الأطلسي.

واثنان من ضحايا موجة الحر توفيا في ولاية ميريلاند بالقرب من واشنطن في نهاية hلسبوع قبل أن تبلغ ​درجات الحرارة​ حدها الأقصى.

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وفي أركنسو توفي لاعب ​كرة القدم​ الأميركي السابق ميتش بيتروس (32 عاما) الخميس بينما كان يعمل في الخارج بالقرب من متجر عائلته. وقد توفي بسبب نوبة قلبية نجمت عن الحر، كما قال الطبيب الشرعي في منطقة بولاسكي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن السكان يمكن أن يشعروا بدرجة حرارة تصل إلى 45 مئوية. وقد نشرت رسائل للوقاية من الحر منها شرب السوائل ومتابعة الذين يعانون من أوضاع صحية هشة والحد من النشاطات في الخارج وعدم ترك ​الأطفال​ و​الحيوانات​ في السيارات. وأطلقت تحذيرات من موجة الحر في عدد من مناطق شرق كندا أيضا. وفتحت مدينة نيويورك حوالى 500 مركز مكيفة يمكن للسكان التوجه إليها ويلهو الأطفال في مياه البرك العامة.