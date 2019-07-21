مؤسسة النفط الليبية أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

أعلنت "​المؤسسة الوطنية الليبية للنفط​"حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليّات شحن ​النفط​ الخام في ميناء الزاوية، بعد توقّف إنتاج حقل الشرارة"، الّذي يُعدّ أكبر الحقول النفطية بالبلاد، عقب إغلاقه يوم الجمعة بسبب إغلاق أحد الصمامات.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الإغلاق تسبّب في خسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي، تقدّر قيمتها بنحو 19 مليون دولار يوميًّا"، مبيّنةً أنّ "الخزانة العامة للدولة ستتحمّل تأمين احتياجات السوق المحلي من ​المحروقات​ نتيجة استمرار التوقّف".

وشدّدت المؤسسة على أنّ "مثل هذه المحاولات المتعمدة والرامية إلى تخريب خطوط الأنابيب وعرقلة عمليّات الإنتاج، لا تضرّ فقط بالإيرادات الوطنيّة النفطيّة، بل تتسبّب أيضًا في عرقلة عمليّات إمداد المواطنين الليبيين بمستلزماتهم من ​الطاقة الكهربائية​".

وكان الحقل الاستراتيجي هدفًا لعمليّات إغلاق عديدة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل محتجّين أو جماعات مسلحّة.