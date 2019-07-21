نائب اردوغان: أنقرة قدمت مساعدة مالية بقيمة 133 مليون دولار لشمال قبرص التركية

كشف نائب الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ​فؤاد أوقطاي​، أنّ "​تركيا​ قدّمت مساعدة ماليّة لجمهورية شمال ​قبرص التركية​ بقيمة 750 مليون ليرة تركية (133 مليون ​دولار​)".

وخلال لقاء جمعه مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في العاصمة لفكوشا، الّتي وصلها أوقطاي للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامس والأربعين لـ"عيد السلام والحرية" وعمليّة السلام العسكرية، الّتي نفذها ​الجيش التركي​ لحماية القبارصة الأتراك، جدّد أوقطاي تأكيد بلاده على "حماية القبارصة الأتراك والوقوف إلى جانبهم وحماية مصالحهم". ولفت إلى أنّ "جمهورية شمال قبرص التركية تمكّنت خلال السنوات الـ45 الماضية من بناء مؤسسات دوليّة قويّة.

وركّز على أنّ "​الجمهورية​ تمكّنت أيضًا من تطوير مستوى رفاهيّة مواطنيها، وأنّ مؤشّر التطوّر في قبرص التركية يشير إلى تحقيق مزيد من التطور عامًا بعد عام"، مبيّنًا أنّ "إلى جانب الإعداد العسكري، يجب تلبية جميع الاحتياجات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وهنا تكمن أهميّة الإصلاحات الهيكليّة وتسريع عجلة الاستثمارات والخدمات".