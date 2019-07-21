ظريف: واشنطن تلجأ إلى الارهاب الاقتصادي من اجل تحقيق أهدافها

ندد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ بـ"نزعة المغامرة الأحادية" لدى ​الولايات المتحدة​ وبـ"​الإرهاب​ الاقتصادي" الذي تمارسه. وخلال اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز في ​كراكاس​، اعتبر ظريف أن "​الحكومة الأميركية​ تلجأ من اجل تحقيق أهدافها غير المشروعة، إلى احد اشكال الضغط الذي نُسمّيه إرهابا اقتصاديا"، مشيرا الى أن "كلا من كوبا و​سوريا​ و​فنزويلا​ وإيران تعاني من هذا الإرهاب الاقتصادي المطبّق خصوصا عن طريق العقوبات".

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