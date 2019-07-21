سلطات دونيتسك أكدت احترام نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس

أكّد ممثّل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمتابعة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في دونباس، أنّ "نظام وقف إطلاق النار في دونباس يُطبَّق على طول خط التماس في الجمهورية"، مشدّدًا على أنّ "نظام وقف إطلاق النار يحترم حاليًّا" .
وكانت قد عقدت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي، في مينسك واحدة من أكثر الاجتماعات المثمرة، واتّفقت على هدنة صيفيّة جديدة في دونباس ابتداءً من 21 يوليو، وعلى التحضير لتبادل واسع للأسرى وإصلاح الجسر في ستانيتسا لوهانسكا.
وأعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية استعدادها للامتثال لاتفاق الهدنة الجديدة في دونباس.
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