سلطات دونيتسك أكدت احترام نظام وقف إطلاق النار على طول خط التماس

أكّد ممثّل ​جمهورية دونيتسك الشعبية​، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمتابعة وتنسيق نظام وقف ​إطلاق النار​ في دونباس، أنّ "نظام وقف إطلاق النار في دونباس يُطبَّق على طول خط التماس في الجمهورية"، مشدّدًا على أنّ "نظام وقف إطلاق النار يحترم حاليًّا" .

وكانت قد عقدت مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا، يوم الأربعاء الماضي، في ​مينسك​ واحدة من أكثر الاجتماعات المثمرة، واتّفقت على هدنة صيفيّة جديدة في دونباس ابتداءً من 21 يوليو، وعلى التحضير لتبادل واسع للأسرى وإصلاح الجسر في ستانيتسا لوهانسكا.

وأعلنت سلطات جمهورية ​لوغانسك​ الشعبية استعدادها للامتثال لاتفاق الهدنة الجديدة في دونباس.