حركة "النهضة" التونسية رشحت رئيسها راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم حركة "النهضة" التونسية، عماد الخميري، أنّ "الحركة صادقت رسميًّا على ترشيح رئيسها، راشد الغنوشي، على رأس قائمة "تونس 1"، لخوص الانتخابات البرلمانية في 6 تشرين أول المقبل".
وأوضح أنّ "هدف الرتشيح أن يلعب زعماء الأحزاب دورًا رئيسيًّا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وعاش الغنوشي (78 عامًا) بالمنفى في لندن نحو 20 عامًا خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وهو يلعب دورًا كبيرا في البلاد منذ ثورة عام 2011، لكنّه لم يترشّح لأيّ منصب رسمي.
مع الإشارة إلى أنّ حزب حركة "النهضة" هو الأكثر تمثيلًا في البرلمان الحالي، بـ68 نائبًا من أصل 217.
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