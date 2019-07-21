عبدالله: موضوع معالجة المعابر غير الشرعية أصبح ملزما للحكومة

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "موضوع معالجة المعابر غير الشرعية أصبح ملزمًا للحكومة، بعد أن أظهرت كلّ إحصاءات ​الموازنة​ والتقارير، مدى الخسارة الّتي تلحقها ب​الاقتصاد​، وتأثيرها المباشر على عجز خزينة الدولة".

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