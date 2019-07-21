النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنّ "طائرة استطلاع إسرائيلية ومنذ منتصف الليل الماضي، خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، ونفّذت ولا تزال طلعات استكشافيّة على علو منخفض حينًا ومتوسّط حينًا آخر، فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا، وصولًا حتّى سماء المرتفعات الغربية ل​جبل الشيخ​".

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