ملكة جمال أميركية تربط بين تجريدها من لقبها والحجاب

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Kathy Zhu instagram تجريد كاثي تشو من لقب ملكة جمال ولاية ميشيغان

ونشرت تشو في حسابها الرسمي على تويتر تغريدة قالت فيها: "لقد اتهمني المسؤولون عن تنظيم المسابقة بأني عنصرية وأعاني من الإسلاموفوبيا".

وأضافت تشو أن تجريدها من اللقب يعود إلى رفضها ارتداء الحجاب في عام 2018، فضلا عن تغريدات أخرى مثيرة للجدل عن السود والعنف الذي يمارسونه باستخدام السلاح.

ويعرف عن تشو بحسب موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية، تأييدها الكبير للرئيس دونالد ترامب، علما أنها طالبة بجامعة ميشيغان، ومعلقة سياسية على بعض المواقع.

وكانت تشو قد أثارت الجدل بعدما رفضت دعوة لارتداء الحجاب على سبيل التجربة، وعلقت في تغريدة أن ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا للنساء.

شاهد أيضًا

أعمال فنية أخطأت هدفها وأصبحت أضحوكة

فيديو من BBC Arabic

Advertisements