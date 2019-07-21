ملكة جمال أميركية تربط بين تجريدها من لقبها والحجاب

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ونشرت تشو في حسابها الرسمي على تويتر تغريدة قالت فيها: "لقد اتهمني المسؤولون عن تنظيم المسابقة بأني عنصرية وأعاني من الإسلاموفوبيا".
وأضافت تشو أن تجريدها من اللقب يعود إلى رفضها ارتداء الحجاب في عام 2018، فضلا عن تغريدات أخرى مثيرة للجدل عن السود والعنف الذي يمارسونه باستخدام السلاح.
ويعرف عن تشو بحسب موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية، تأييدها الكبير للرئيس دونالد ترامب، علما أنها طالبة بجامعة ميشيغان، ومعلقة سياسية على بعض المواقع.
وكانت تشو قد أثارت الجدل بعدما رفضت دعوة لارتداء الحجاب على سبيل التجربة، وعلقت في تغريدة أن ارتداء الحجاب يمثل اضطهادا للنساء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.