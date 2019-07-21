"ورقي وأوبن بوك".. انطلاق امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

تنطلق غدا الأحد، امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي ستنعقد بشكل ورقي وليس إلكتروني، وسوف يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي أثناء سير الامتحان حيث إن الامتحان سيُعقد بنظام الكتاب المفتوح، وسيكون فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني فقط.

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وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال امتحانات الدور الثاني للصف الاول الثانوي، اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، والإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم طلاب أولى ثانوي من أنه من سيتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية، سوف يكون باق للإعادة.

وتعقد الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون، على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويشترط النجاح في هذه الامتحانات لتصعيد الطالب إلى الصف الثاني الثانوي العام الدراسي القادم.