حالة الطقس: موجة حارة جديدة تضرب البلاد مساء الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأحد، بحيث تصبح الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وحارة بشكل ملموس في المناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية، وتكون الأجواء رطبة خصوصاً في السهل الساحلي والسواحل. طقس حار من جديد يقتحم أجواء البلاد اعتبارا من مساء اليوم الأحد.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويسود جو حار إلى حار جدا في مختلف المناطق خاصة السهلية والمنخفضة، كما تكون الأجواء حارة نسبيا في ساعات الليل. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.

يطرا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الثلاثاء، ويسود جو حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية العالية والمتوسطة. مع ساعات الليل تضعف الأجواء الحارة تدريجيا ويسود جو معتدل في مختلف المناطق خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

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وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في الجبال ويميل إلى الاعتدال في بقية المناطق باستثناء الأغوار والبحر الميت، في حين تكون الأجواء رطبة في مدن الساحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.