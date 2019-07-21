أمن أردوغان يفض مسيرة للمعارضة بالقوة المفرطة

فضت قوات الأمن التركية، السبت، مسيرة للمعارضة بمدينة إسطنبول التركية بالقوة المفرطة، واعتقلت عشرات من المشاركين فيها.

المظاهرة نظمها، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية، عدد كبير من المعارضين المنتمين لحزبي الشعوب الديمقراطي الكردي، والشعب الجمهوري وجمعيات ومؤسسات أهلية معارضة؛ لإحياء الذكرى الرابعة لمجزرة مدينة سوروج التابعة لولاية شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وكان 32 قتيلا على الأقل سقطوا وأكثر من 100 أصيبوا، في 20 يوليو/تموز 2015 حصيلة هجوم إرهابي استهدف مركزا ثقافيا في مدينة سوروج القريبة من الحدود السورية.





واعتقلت قوات الأمن 22 شخصا من المشاركين، فضلا عن استخدامها الرصاص المطاطي وغاز الفلفل لتفريق المظاهرة، ما أسفر عن وقوع إصابات بجروح واختناقات في صفوف المشاركين، من بينهم نائبان برلمانيان عن الشعوب الديمقراطي وآخران من حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة التركية.

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ووفق المصدر، فقد أصيب النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي أرول قاطرجي أوغلو برصاصة مطاطية في منطقة البطن استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما أصيبت النائبة عن ذات الحزب غولستان قليج قوتش ييكت برصاصة مطاطية في ساقها، بينما أصيب سزغين طانري قولو وعلي شكر النائبان عن حزب الشعب الجمهوري بحالة اختناق نقلا على إثرها للمستشفى.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أعرب النائب طانري قولو عن استنكاره لعنف الشرطة التركية المفرط قائلا: "لقد واجهنا خلال المسيرة عنفا مفرطا من عناصر الشرطة الذين استخدموا غاز الفلفل والرصاص المطاطي ضدنا".

أما نائب الشعوب الديمقراطي عن مدينة إسطنبول قاطرجي أوغلو، فقال في تصريحات صحفية أدلى بها من المستشفى: "لقد أطلقوا عليّ النيران من مسافة قريبة، وكأنهم كان يستهدفونني عمدا، فأصبت بـ3 طلقات مطاطية".

بدورها قالت نائبة الشعوب الديمقراطي قوتش ييكت، تعليقا على عنف الشرطة، إنهم "كانوا يعرفون أننا نواب بالبرلمان، ولقد أصابتني طلقة مطاطية في ساقي، كما أن جسدي به انتفاخات جراء دفعهم الشديد لنا".

وتابعت: "جعلوا كلابهم تهجم علينا، فعلوا هذا في مكان عام أمام الأطفال، فضلا عن قيامهم بضرب عدد كبير من المشاركين في المسيرة بصورة شكلت صدمة لا يمكننا أن ننساها لسنوات".