مسيرة شربل والانسان

غريب هذا الرابط الذي يجمع الناس ب​القديس شربل​ ويجمعه بهم. هو رابط الله ومحبته اللامتناهية لنا، هو رابط ​المحبة​ الالهيّة التي ذاق طعمها شربل فتعلق بها ولم يستطع ان يحيد عنها.

هو رابط المسيرة التي تضم آلاف المؤمنين في الاعياد الخاصة بهذا القديس وفي ٢٢ من كل شهر وفي المحطات المسيحيّة الاساسية.

انه الدرب الذي سار به شربل نحو الله ويواكبنا عليه، كي ما اذا اردنا، نتذوق طعم المحبة الالهية ونتعلق بها كما فعل.