نقولا نحاس اكد تثبيت حق الناجحين بمجلس الخدمة المدنية: هذا الموضوع اصبح خارج النقاش

اشار النائب ​نقولا نحاس​ الى ان ​الموازنة​ خففت من المصاريف هناك غنى عنها، واكد تعليقا على موضوع الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، ان حق الناس في القانون يجب ان يحفظ الى ابد الابدين وهذا الموضوع اصبح خارج النقاش بعد التصويت عليه في الموازنة.

واوضح نحاس في حديث تلفزيوني، انه تم فرض 3 بالمئة على سلع التي لا تشملها ضريبة الـTVA. وشدد على انه لا اجحاف بحق ​العسكريين المتقاعدين​، وبالنتيجة اليوم هناك اعادة رسم للهيكليات.