نقولا نحاس اكد تثبيت حق الناجحين بمجلس الخدمة المدنية: هذا الموضوع اصبح خارج النقاش

اشار النائب نقولا نحاس الى ان الموازنة خففت من المصاريف هناك غنى عنها، واكد تعليقا على موضوع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ان حق الناس في القانون يجب ان يحفظ الى ابد الابدين وهذا الموضوع اصبح خارج النقاش بعد التصويت عليه في الموازنة.
واوضح نحاس في حديث تلفزيوني، انه تم فرض 3 بالمئة على سلع التي لا تشملها ضريبة الـTVA. وشدد على انه لا اجحاف بحق العسكريين المتقاعدين، وبالنتيجة اليوم هناك اعادة رسم للهيكليات.
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