ممثل اليهود ببرلمان إيران: تهديد مصالح طهران بالمنطقة سيضاعف تهديد مصالح أميركا

أكّد ممثّل الطائفة اليهودية في البرلمان الإيراني، سيامك مره صدق، أنّ "أيّ مساس بأمننا الاقتصادي في المنطقة سيؤدّي الى تهديد المصالح الاقتصادية لجميع حلفاء الولايات المتحدة الأميركية والصهاينة في المنطقة، بشكل مضاعف".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "ليعلم جميع التجار والّذين يريدون ممارسة التجارة في المنطقة، بأنّ منطقة الخليج الفارسي إمّا أن تكون متاحة للجميع، أو ان لا يتمكّن أيّ أحد من الاستفادة من المنطقة بشكل آمن"، مشدّدًا على "أنّنا لن نسمح مطلقًا بأن تفرض علينا أميركا معاييرها المزدوجة الّتي تستخدمها تجاه مختلف القضايا العالميّة في السياسة والثقافة والأخلاق، ولن نسمح بأن تكون مصالحنا الوطنيّة محل أطماع الإمبرياليّة والصهيونيّة".
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