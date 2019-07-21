شرطة هونغ كونغ تعثر على مصنع محلي للمتفجرات وتعتقل 3 أشخاص على صلة به

أعلنت شرطة هونغ كونغ في بيان أنها داهمت مبنى صناعيا في منطقة تسوين، عثر فيه على مصنع محلي للمتفجرات إلى جانب منشورات وقميص حمل شعار "جبهة هونغ كونغ الوطنية"، وهي جماعة مؤيدة للاستقلال، فضلا عن منشورات تتعلق باحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة يشهدها حاليا المركز المالي الدولي، كما اعتقلت 3 أشخاص على صلة بمخبأ الأسلحة.
وقال خبير المتفجرات أليك ماكويرتر للصحفيين: "نحن نتعامل مع مصنع محلي لتصنيع مواد شديد الانفجار ولا سيما مادة بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة شديدة الحساسية وقوية للغاية، وفي حال استخدمت ستتسبب بأضرار كبيرة"، مشيرا الى أن فريقه فجر جزءا من مادة "تي إيه تي بي"، التي عثر عليها، ومن المتوقع أن يفجر مزيدا منها في وقت لاحق.
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