بايدن شبّه ترامب بحاكم ألاباما الراحل جورج والاس المؤيد للتمييز العنصري

شبّه نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، بحاكم ولاية ألاباما الراحل جورج والاس، الّذي كان مؤيّدًا بارزًا للتمييز العنصري.
وأكّد في تجمع انتخابي في كاليفورنيا، "أنّه قلق بشكل خاص من التأثير المحتمل لتصريحات ترامب على الأطفال"، لافتًا إلى أنّ "ما يقوله الرئيس مهم. إنه مهم لأنّ الرئيس هو واجهة الأمة".
وجاءت تصريحات بايدن وسط اتهامات لترامب باستخدام لغة عنصرية لانتقاد أربع نساء ينتمين لأقليات، وجميعهن من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي ومعارضات للرئيس.
وكان والاس، المعروف بآرائه المؤيّدة لفكرة تفوّق الجنس الأبيض، حاكمًا لولاية ألاباما على مدى 20 عامًا منذ بداية عام 1967، وسعى مرّات عدّة دون جدوى لنيل ترشيح "الحزب الديمقراطي" لخوض انتخابات الرئاسة. وانتهى مسعاه إلى الرئاسة في عام 1972 بعد تعرّضه لإطلاق النار، لكنّه نجا منه. وتوفي في عام 1998.
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