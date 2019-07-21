العثور على جثتين في كندا إحداهما لنجل مسؤول في الشرطة الاسترالية

أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية في بيان العثور على جثتي الأسترالي لوكاس روبرتسون فاولر (23 عاماً)، والأميركية شينا نويل ديز (24 عاماً)، على طريق في شمال مقاطعة كولومبيا-البريطانية، موضحة أنه أنّهما كانا في سيارة شيفروليه صغيرة على جانب الطريق.
وذكرت قناة "اي بي سي" الأسترالية أنّ لوكاس هو نجل محقق عام الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز الأستراليةستيفن فاولر. ولم تحدد الشرطة الكندية حتى الان ملابسات ما حصل وما إذا كان الضحيتان قتلا عمداً.
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