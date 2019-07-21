اخبار العالم

العثور على جثتين في كندا إحداهما لنجل مسؤول في الشرطة الاسترالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية في بيان العثور على جثتي الأسترالي لوكاس روبرتسون فاولر (23 عاماً)، والأميركية شينا نويل ديز (24 عاماً)، على طريق في شمال مقاطعة كولومبيا-البريطانية، موضحة أنه أنّهما كانا في ​سيارة​ شيفروليه صغيرة على جانب الطريق.

وذكرت قناة "اي بي سي" الأسترالية أنّ لوكاس هو نجل محقق عام الشرطة في ولاية ​نيو ساوث ويلز​ الأستراليةستيفن فاولر. ولم تحدد ​الشرطة الكندية​ حتى الان ملابسات ما حصل وما إذا كان الضحيتان قتلا عمداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثتين في كندا إحداهما لنجل مسؤول في الشرطة الاسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا