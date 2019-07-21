الرئيس النيجيري ندد بمقتل 37 شخصا على أيدي عصابات في شمال غرب البلاد

أعلن المتحدث باسم الرئيس النيجيري ​محمد بخاري​، جاربا شيهو، أنّ "الرئيس ندّد بمقتل 37 شخصًا على أيدي عصابات في ولاية سوكوتو بشمال غرب ​نيجيريا​".

ولفت في بيان، إلى أنّه "جرى نشر قوات في المناطق الّتي شهدت الأحداث الأخيرة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ هذه الهجمات تُعدّ الأحدث الّتي تنفّذها عصابات مسلحة بشمال غرب البلاد، والّتي قتلت المئات هذا العام.

وكانت قد أفادت منظمة الإغاثة الدوليّة "العمل ضد الجوع"، بأنّ "أحد موظّفيها وسائقَين وثلاثة آخرين من العاملين في مجال الصحة أصبحوا في عداد المفقودين، بعد هجوم وقع على قافلة مساعدات قرب بلدة داماساك بولاية بورنو في شمال شرق ​نيجيريا​، وأدّى أيضًا إلى مقتل سائق".