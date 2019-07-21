سلطات بريطانيا لمجلس الأمن: نعطي الأولوية للتهدئة ولا نسعى لمواجهة مع إيران

أعلنت بعثة ​بريطانيا​ في ​الأمم المتحدة​، في رسالة إلى ​مجلس الأمن الدولي​، أنّ "القوات ال​إيران​ية اقتربت من ناقلة ترفع العلم البريطاني عندما كانت في المياه الإقليمية ل​سلطنة عمان​".

وأوضحت أنّ "السفينة كانت تمارس حقّ العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي"، مركّزةً على أنّ "القانون الدولي يشترط عدم عرقلة حقّ المرور، وبالتالي فإنّ الإجراء الإيراني يمثّل تدخّلًا غير قانوني". وشدّدت على أنّ "التوترات الحالية مثيرة للقلق للغاية وأولويّتنا تنصّب على التهدئة ولا نسعى للمواجهة مع إيران، لكن تهديد الملاحة أثناء العمل القانوني في ممرّات النقل المعترف بها دوليًّا غير مقبول ويمثّل تصعيدًا كبيرًا".

ودعت بريطانيا، إيران إلى الإفراج عن الناقلة "ستينا إمبيرو"،وأبلغت مجلس الأمن "أنّها تعمل على حل القضية بالسبل الدبلوماسيّة".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني "أنّه احتجز ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" الجمعة، إثر خرقها القواعد البحرية الدولية في مضيق هرمز".

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني السبت، بشأن احتجاز ناقلة نفط الّتي كانت ترفع العلم البريطاني.