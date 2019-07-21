"تويتر" يعلق حسابات 3 وكالات إخبارية إيرانية

قام موقع "​تويتر​" للتواصل الاجتماعي بتعليق حسابات 3 وكالات أنباء إيرانية رسمية هي "إرنا" و"نادي الصحفيين" و"مهر".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الحسابات الناطقة ب​اللغة​ الفارسية تم تعليقها بالإضافة إلى حسابات بعض الشخصيات والمؤسسات الإيرانية الرسمية.

وكان "تويتر" بدأ حملة منذ العام الماضي ضد الحسابات الإيرانية وأعلن عن حذف آلاف الحسابات الإيرانية منها 2600 من حسابات مزيفة في شباط الماضي.

كما كشف باحثون فى معهد "​أكسفورد​" للإنترنت، أن موقع "تويتر" أغلق 770 حسابا مزيفا العام الماضي، كانت مرتبطة بأجهزة إيرانية وتقود حملة تضليل إعلامية ضد ​المملكة العربية السعودية​ بمختلف اللغات.