رئيس وزراء اليونان دعا لتعاون ودي مع تركيا يتيح للبلدان استغلال الموارد الطبيعية

ركّز رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على أنّ "حكومته عازمة على البقاء بعيدًا عن التصريحات الغاضبة، والتحرّك مع تركيا بتعاون ودي يرتكز إلى القانون الدولي، ويسمح باستغلال الموارد الطبيعيّة بما يصّب في صالح البلدين".
ولفت في كلمة أمام برلمان بلاده، إلى "أنّني أدعو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى نهج مشترك يتمّ فيه اتخاذ خطوات جريئة، ونحن نعيش معًا في هذه المنطقة"، مبيّنًا أنّ "التوترات غير الضرورية وسباق التسلح يحرمان كلا البلدين من مواردهما الطبيعيّة الّتي يمكن استخدامها لمنفعة بلدينا".
وفي 7 تموز الحالي، شهدت اليونان انتخابات عامة مبكرة تمكّن فيها الحزب الديمقراطي الجديد (وسط اليمين) من الفوز وتشكيل الحكومة بمفرده، وتولّى ميتسوتاكيس رئاسة الوزراء في البلاد.
ومن المتوقّع أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بعد مناقشة برنامجها الحكومي.
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