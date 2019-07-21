اكثر من 900 اطفائي يكافحون حرائق بوسط البرتغال

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لشبونة: أصيب أربعة من عناصر اخماد الحرائق بجروح وأرسِلت تعزيزات السبت الى وسط البرتغال لمساعدة مئات رجال الإطفاء الذين يكافحون النيران في منطقة جبلية كانت ألسنة اللهب أودت فيها بحياة المئات عام 2017.

وأحد رجال الإطفاء المصابين في حالة خطيرة.

وتم ارسال 200 عنصر اضافي الى المنطقة ليرتفع بذلك الى اكثر من 900 عدد رجال الاطفاء مدعومين ب 300 عربة في وقت أعلن الجيش أيضا ارسال تعزيزات.

وتم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق ثلاث قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة كاستيلو برانكو على بعد 200 كم شمال لشبونة بحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني.

ومع حلول الليل بات متعذرا اقلاع طائرات ومروحيات الاطفاء الجوي.

Advertisements

واوضح بيان للجيش ان رئاسة الاركان سترسل عشرين جنديا وأربع آليات من اجل "فتح طُرق تسهيلا لوصول رجال الاطفاء" الى المكان.

وتم إغلاق طرق وطنية عدة.

وقال ألكسندر بنها المتحدث باسم الدفاع المدني إن سكان قرية كارديغا "تم إجلاؤهم في إجراء وقائي". اضاف "الوضع معقد لأن الأمر يتعلق بحرائق عدة في المنطقة نفسها ويُرجح ان تتلاقى" معا.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن "تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق" وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة.

والنيران التي اذكتها رياح قوية كانت تتقدم بعد الظهر على ثلاث جبهات في مناطق يصعب الوصول إليها.

في عام 2017، أدت حرائق الى مقتل 114 شخصا في المنطقة نفسها.