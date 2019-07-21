لفت النائب ادغار طرابلسي، في تصريح تلفزيوني، الى "أهمية الاقتراح الذي مرّ بتعديل طفيف أثناء جلسة مجلس النواب لإقرار موازنة العام 2019، وهو ثمرة تعب أكثر من عام".
وشدد على أنه "ينصف أشخاص منذ 7 عقود أخذت أراضيهم في أكثر من 14 مخيم فلسطيني في لبنان ولا يتقاضون أجورًا والأنروا لا تدفع لهم"، موضحًا ان "أجيالًا من الناس لم تنقل الأملاك الى أولادهم، والإعفاء من الرسوم ساري المفعول حتى شهر آذار من العام 2020، فيمكن القيام بالتسوية ونقل الملكية".
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: نقل ملكية الأراضي تحت مخيمات الفلسطينيين الى الأولاد ساري المفعول حتى آذار 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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