طرابلسي: نقل ملكية الأراضي تحت مخيمات الفلسطينيين الى الأولاد ساري المفعول حتى آذار 2020

لفت النائب ​ادغار طرابلسي​، في تصريح تلفزيوني، الى "أهمية الاقتراح الذي مرّ بتعديل طفيف أثناء جلسة مجلس النواب لإقرار موازنة العام 2019، وهو ثمرة تعب أكثر من عام".

وشدد على أنه "ينصف أشخاص منذ 7 عقود أخذت أراضيهم في أكثر من 14 مخيم فلسطيني في ​لبنان​ ولا يتقاضون أجورًا و​الأنروا​ لا تدفع لهم"، موضحًا ان "أجيالًا من الناس لم تنقل الأملاك الى أولادهم، والإعفاء من الرسوم ساري المفعول حتى شهر آذار من العام 2020، فيمكن القيام بالتسوية ونقل الملكية".