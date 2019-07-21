عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "اللقاء الأخير بين رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ تناول كلّ ما يجري على الساحة". ولفتت المعلومات إلى أنّ "العلاقة بين جنبلاط و"​حزب الله​"" كانت ضمن المباحثات مع بري بعد التصعيد الأخير"، موضحةً أنّ "بري يلعب تقليديًّا دورًا في تنظيم الخلاف بين "الحزب الإشتراكي" و"حزب الله" كلّما استدعى الأمر ذلك، لكن ما جرى في الآونة الأخيرة بات يصعّب هذه المهمة؛ إذ ثمة قطيعة حاليًّا بين جنبلاط والأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، ولكن المساعي جارية لوقف السجالات وعدم تخطّيها أكثر من ذلك، في ظلّ الاحتقان السياسي السائد في ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: ثمة قطيعة حاليا بين جنبلاط ونصرالله والمساعي جارية لوقف السجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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