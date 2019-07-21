اكثر من 900 اطفائي يكافحون حرائق بوسط البرتغال

أصيب أربعة من عناصر اخماد ​الحرائق​ بجروح وأرسِلت تعزيزات الى وسط ​البرتغال​ لمساعدة مئات ​رجال الإطفاء​ الذين يكافحون النيران في منطقة جبلية وأحد رجال الإطفاء المصابين في حالة خطيرة.

وتم ارسال 200 عنصر اضافي الى المنطقة ليرتفع بذلك الى اكثر من 900 عدد رجال الاطفاء مدعومين بـ300 عربة في وقت أعلن ​الجيش​ أيضا ارسال تعزيزات.

وأوضح تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني أنه تم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق ثلاث قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة كاستيلو برانكو على بعد 200 كم شمال لشبونة، مشيرا الى أنه مع حلول الليل بات متعذرا اقلاع طائرات ومروحيات الاطفاء الجوي.

بدوره، أعلن الجيش في بيان أن رئاسة الاركان سترسل عشرين جنديا وأربع آليات من اجل "فتح طُرق تسهيلا لوصول رجال الاطفاء" الى المكان. وتم إغلاق طرق وطنية عدة.

وعبّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا عن "تضامنه مع مئات الأشخاص الذين يكافحون ظاهرة الحرائق" وذلك في رسالة نشرت على موقع الرئاسة.