حبس أب لاتهامه بضرب ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الموت بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة أبوالمطامير، بمحافظة البحيرة، حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقييد نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحبسه داخل حجرة بالمنزل عدة أيام حتى فارق الحياة، بغرض منعه من قذف المارة بالحجارة.

ترجع أحداث الواقعة عندما استقبل مستشفى أبو المطامير العام، "خير الله. س" 20 سنة، ومقيم نجع الحزين، شمال التحرير "جثة هامدة" وأظهر الكشف الطبي وجود "كدمات وزرقان حول اليدين والساقين".

وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت باستدعاء طبيب شرعى لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود شبهة جنائية.

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كشفت التحريات قيام والد المجنى عليه باحتجازه داخل المنزل عدة أيام، كعقاب له لقيامه بقذف المارة والجيران بالحجارة.

بضبط والدي المجني عليه ومواجهتهما اعترفت الأم، بحبس الأب لابنهما بعد تقييده بالحبال بسبب قذفه المارة والجيران بالحجارة.

وأضافت: " كان بيحبسه كل فترة عشان بيحدف الناس بالطوب وبيعمله مشاكل، وحاول يعالجه معرفش".

بالعرض على النيابة أمرت بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل والدة المجني عليه.