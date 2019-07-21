جامعة الأزهر تنعي أحد أوائل الشهادة الثانوية لقي مصرعه غرقا بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بكل الأسى والحزن الطالب محمود محمد حسين، أحد أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، الأول على محافظة القليوبية، والذي وافته المنية غرقا بأحد شواطئ الإسماعيلية أمس السبت.
وتقدمت الجامعة في بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب ولأهل قريته في وفاة المغفور له -بإذن الله-، داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يربط على قلب أهله ويلهمهم وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.
يذكر أن الطالب كان يحتفل بنجاحه وتفوقه مع أقاربه بالإسماعيلية، إلا أنه لقي مصرعه غرقا.
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