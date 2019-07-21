كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس النيجيري يندد بمقتل 37 شخصا فى شمال غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، محمد بخاري، في بيان أمس، السبت، إن الرئيس ندد بمقتل 37 شخصا على أيدي عصابات في ولاية سوكوتو بشمال غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجمات التي مساء يوم الجمعة تعد الأحدث التي تنفذها عصابات مسلحة بشمال غرب البلاد والتي قتلت المئات هذا العام.

وذكر المتحدث جاربا شيهو في البيان أنه جرى نشر قوات في المناطق التي شهدت الأحداث الأخيرة.