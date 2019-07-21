كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإيطالية تسمح باستئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمحت السلطات الإيطالية، اليوم، باستئناف العمل جزئيا في إثنين من مطارات جزيرة صقلية بعد اغلاقهما مؤخرا بشكل مؤقت بسبب تجدد ثوران بركان (إتنا) الشهير.

وذكر راديو صوت أمريكا ، في نشرته باللغة الانجليزية ، أن البركان أدى الى انطلاق الحمم والرماد البركاني الى الفضاء واجبار سلطات الطيران الايطالية على اغلاق المطارين الواقعين فى مدينة كاتانيا بصقلية ، فيما تغطي الحمم البركانية الناتجة عن البركان دائرة يبلغ قطرها نحو كيلو متر ونصف.