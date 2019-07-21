البيجيدي على صفيح ساخن…إدريس الآزمي يقدم استقالته من رئاسة الفريق

علم “اليوم 24” أن إدريس الآزمي، قدم استقالته من رئاسة الفريق النيابي للعدالة والتنمية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأمر راجع للجدل الذي أثاره موقف الحزب من القانون الإطار للتربية والتكوين، والذي جر على الحزب موجة غضب كبيرة.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن، حيث ازدادت موجة الغضب بعد موقف الحزب من القانون الإطار، والذي اختار “عدم التصويت” عِوَض الرفض.

Advertisements

هذا وخرج عبد الإله ابن كيران، عشية يوم السبت، بفيديو “جلد” فيه إخوانه، معتبرا أن موقف نواب حزبه ب”الأضحوكة”، والذي اعتبره موقف الأمانة العامة للحزب، وقال في هذا الصدد “العربية مسألة مبدأ، هذه أضحوكة الزمان، حزب له مرجعية إسلامية يتنازل عن العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار هذه مصيبة وفضيحة”.

وأضاف ابن كيران مواصلا هجومه على إخوانه “وحتى التصويت الذي كان في اللجنة، سيأتي وقت لتقولوا لنا كيف صوت الناس، مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان”.

وشدد على أن “القضية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقط مورست على الاتحاديين والاستقلاليين”.