في النصف الأول من السنة.. 9 ملايير هي مداخيل المواقع الأثرية بالمملكة 

أفادت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الثقافة- بأنها سجلت ارتفاعا هاما في مداخيل مجموع المواقع الأثرية بمختلف جهات المملكة في الفترة الممتدة ما بين يناير والنصف الأول من يوليوز 2019، حيث بلغت ما قدره 90 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و873 ألف و609 دراهم.

وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها أمس السبت، عن ارتفاع مهم في عدد زوار المواقع الأثرية بالمملكة خلال النصف الأول من سنة 2019، حيث بلغ أزيد من مليون و500 ألف زائر في الفترة الممتدة ما بين يناير والنصف الأول من يوليوز، أي بزيادة قدرها 155 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، بعدد زوار مجموعه 588 ألف و633 زائرا.

وذكرت الوزارة، في هذا الصدد، بأنها تعمل، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل صون وتثمين عناصر التراث الحضاري المادي والمواقع الأثرية والمباني التاريخية باعتبارها رافدا من روافد التنمية الاقتصادية ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، على تحسين وتطوير الخدمات اللازمة لاستقطاب أمثل لزوار هذه المواقع، وكذا الرفع من مداخيلها، بناء على استراتيجية تدبيرية فضلى تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمادية والبشرية.

كما ذكرت بأنها تعمل على اتخاذ تدابير إجرائية قصد تثمين وتعزيز عناصر الجذب بهذه المواقع، قصد جعلها مراكزا للاستقطاب السياحي والثقافي، وفق مشاريع مندمجة في التنمية المحلية والجهوية والوطنية