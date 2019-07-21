مقتل طفلتين بقصف حوثي استهدف منزلا في تعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتلت طفلتان وأصيبت والدتهما، مساء السبت، إثر قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن "مليشيا الحوثي استهدفت بالقصف المدفعي أحد منازل المواطنين في جبل صبر شمال مدينة تعز".

وأضافت المصادر أن "قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي من مواقع تمركزها في جبل أومان شرق تعز، سقطت على منزل محمد أحمد سعيد الشجاع، بقرية دار النصر صبر الموادم، ما أسفر عن مقتل طفلتين وإصابة والدتهما بجروح خطيرة".

وأكدت المصادر مقتل الطفلة هيام محمد الشجاع، 4 أعوام، وشقيقتها هبة 3 أعوام، فيما نقلت الأم إلى أحد المستشفيات وسط مدينة تعز.

وتواصل مليشيا الحوثي استهدافها الأحياء السكنية بمحافظة تعز، من مواقع تمركزها شرقي المدينة الخاضعة لحصار مشدد منذ 4 أعوام ونصف العام، وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين.