شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. ساحة جديدة للحرب على السفن الإيرانية ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ساوباولو) قد لا تحصل ناقلتان إيرانيتان أخريان لشحن البضائع السائبة على ما يكفي من الوقود للعودة من البرازيل، بعدما وصلتا إليها محملتين باليوريا، مع توقعات بأن تعودا محملتين بالذرة، وذلك بسبب رفض شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (برتوبراس) إمدادهما بالوقود، انصياعاً للعقوبات الأمريكية. وتظهر بيانات تتبع السفن أنه كان من المفترض إبحار الناقلتين «إم. في ديلروبا»، و«وقانغ»، الموجودتين قرب ميناء إمبيتوبا (جنوب البرازيل)، في نفس مسار السفينتين الإيرانيتين الأخريين «بواند» و«تمرة» اللتين ذكرت رويترز (الخميس) تعرضهما لمشكلة إعادة التزود بالوقود. والسفن الأربع مملوكة للحكومة الإيرانية ومدرجة بالعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية. وترفض شركة النفط البرازيلية بيع الوقود لها. وذكرت الشركة أنها لو باعت الوقود للسفن فقد تتعرض لعقوبات بسبب عملياتها مع الولايات المتحدة.

قد لا تحصل ناقلتان إيرانيتان أخريان لشحن البضائع السائبة على ما يكفي من الوقود للعودة من البرازيل، بعدما وصلتا إليها محملتين باليوريا، مع توقعات بأن تعودا محملتين بالذرة، وذلك بسبب رفض شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (برتوبراس) إمدادهما بالوقود، انصياعاً للعقوبات الأمريكية. وتظهر بيانات تتبع السفن أنه كان من المفترض إبحار الناقلتين «إم. في ديلروبا»، و«وقانغ»، الموجودتين قرب ميناء إمبيتوبا (جنوب البرازيل)، في نفس مسار السفينتين الإيرانيتين الأخريين «بواند» و«تمرة» اللتين ذكرت رويترز (الخميس) تعرضهما لمشكلة إعادة التزود بالوقود. والسفن الأربع مملوكة للحكومة الإيرانية ومدرجة بالعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية. وترفض شركة النفط البرازيلية بيع الوقود لها. وذكرت الشركة أنها لو باعت الوقود للسفن فقد تتعرض لعقوبات بسبب عملياتها مع الولايات المتحدة.

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