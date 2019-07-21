شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: احتجاز غير مبرر وخطير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فرانكفورت)

أدانت ألمانيا أمس (السبت) احتجاز إيران غير المبرر لناقلتين في مضيق هرمز قائلة إن الخطوة تفاقم بشدة الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية «نحث إيران على الإفراج عن الناقلة وطاقمها فورا».

وأضاف في بيان أن أي تصعيد آخر في التوتر بالمنطقة «سيكون خطيرا للغاية، وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية».