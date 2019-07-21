شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: السلوك الإيراني يضرب جهود خفض التصعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أمس (السبت) عن قلقها الكبير لاحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان «علمنا بقلق بالغ باحتجاز قوات إيرانية لسفينة بريطانية، ندين الأمر بقوة ونعبر عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة».