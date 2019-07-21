شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: على «الملالي» الإفراج فورا عن الناقلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس (السبت) عن «قلقه العميق» إثر احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، محذرا من أي «تصعيد جديد». وقالت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان «في وضع متوتر أصلا، من شأن هذا التطور أن يغذي أخطار تصعيد جديد، ويقوض الجهود القائمة لإيجاد سبيل لحل الأزمة الراهنة».

وطالب الاتحاد بـ«الإفراج فورا» عن الناقلة وطاقمها، داعيا إلى ضبط النفس بهدف تفادي أي توتر إضافي، مشدداً على «وجوب احترام حرية الملاحة في كل الأوقات».

وتتجاهل طهران حتى الساعة المطالبات الأوروبية بالإفراج عن ناقلة النفط.