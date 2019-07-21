شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: طائراتنا تراقب الوضع في هرمز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أعلن الجيش الأمريكي فجر أمس (السبت) أن طائرات استطلاع غير مسلحة في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز على اتصال بالسفن الأمريكية في المنطقة، بعدما قالت بريطانيا إن إيران احتجزت ناقلتي نفط.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية «لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي تراقب الوضع في مضيق هرمز»، مضيفاً: «قيادة القوات البحرية الأمريكية على اتصال مع السفن الأمريكية بالمنطقة لضمان سلامتها».