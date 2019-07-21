شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: القبض على ممول للإرهاب في سورية والعراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرباط)

ألقت الشرطة المغربية أمس (السبت) القبض على مغربي يحمل الجنسية الفرنسية في مدينة مكناس شرقي البلاد على خلفية ضلوعه بأنشطة متطرفة وإجرامية في فرنسا.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن التحريات الدقيقة تمكنت من رصد تسلل المشتبه فيه إلى الأراضي المغربية، بطريقة سرية وغير شرعية، موضحة أن الموقوف، الذي لم يكشف عن اسمه، ساعد في عملية فرار سجين من أحد السجون بفرنسا.

وأشارت إلى أن الموقوف لديه علاقات مع مسلحين ينشطون بإحدى الجماعات الإرهابية في سورية والعراق، مبينة أنه كان يمول أنشطته الإجرامية الدولية عن طريق التهريب وبيع منتجات مشبوهة المصدر، بتنسيق مع شبكات إجرامية تنشط خارج المغرب.