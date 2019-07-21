محمد اسماعيل - القاهرة - لشبونة- (د ب أ):
أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا مساء السبت عن قلقه بشأن انتشار حرائق الغابات في أجزاء من البلاد مؤكدا على متابعته للتطورات.
وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن الرئيس البرتغالي قال إنه "على اتصال دائم" بعمد البلديات الأربع في المناطق المتضررة، وفقًا لبيان نُشر على موقع الرئاسة في وقت متأخر من يوم السبت.
وذكرت قناة "أر تي بي" الإخبارية على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 800 من رجال الإطفاء كانوا يعملون على إطفاء الحرائق في منطقة كاستيلو برانكو شمال البلاد، حيث تم إخلاء بعض القرى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البرتغالي يعرب عن قلقه من حرائق الغابات في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.