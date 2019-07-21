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معامل التنسيق تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تفتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية في التاسعة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثالثة عصرا، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم مجانا.

وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، اليوم وتستمر حتى الخميس 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة ، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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