معامل التنسيق تفتح أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
تفتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية في التاسعة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثالثة عصرا، أبوابها أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم مجانا.
وتنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، اليوم وتستمر حتى الخميس 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.
وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.
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