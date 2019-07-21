الجزائر تؤكد اعتراض إيران إحدى ناقلاتها بمضيق هرمز

محمد إبراهيم (الجزائر)

باتت الجزائر هدفاً جديداً لإرهاب النظام الإيراني، حيث أعلنت أمس الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك»، عملاق النفط الجزائري، أن إيران اعترضت ناقلة نفط جزائرية خلال عبورها مضيق هرمز وأجبرتها على التوجه لمياهها الإقليمية قبل أن تتركها.

وقالت سوناطراك في بيان أمس «إنه في يوم الجمعة، 19 يوليو 2019 عند الساعة 7 و30 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر، أجبرت قوات خفر السواحل للبحرية الإيرانية، الناقلة النفطية «مصدر» التي تبلغ طاقتها مليوني برميل والتابعة لسوناطراك والتي كانت عابرة لمضيق هرمز، على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية».

وأضافت «إن السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)»، مشيرة إلى أنه تم إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأكد مصدر دبلوماسي جزائري لـ«الاتحاد» أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تتابع الأمر على أعلى مستوى، مع السفارة الإيرانية في الجزائر، ومع سفارتها في طهران.

وقال «إن ما حدث أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي في أسرع وقت»، مطالباً السلطات الإيرانية بالتحقيق في الأمر ومحاسبة المتسبب في توقيف ناقلة النفط الجزائرية. وحذر من أن هذه الخطوة تمثل بوادر أزمة جيوسياسية في الشرق الأوسط ستمتد تأثيراتها إلى السوق النفطية بالدرجة الأولى.