افتتاح عيادتين لعلاج جرحى الحرب في اليمن

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم الدعم والمساندة لجرحى الحرب في اليمن الشقيق، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبنتها للتخفيف من معاناة هذه الشريحة ومساعدتهم على التماثل للشفاء.

وافتتحت الهيئة، أمس، عيادتين ضمن مستشفى الجمهورية لاستقبال وعلاج جرحى الحرب، عقب تأهيلهما ورفدهما بالتجهيزات الطبية اللازمة، حيث ستسهم تلك العيادتان في تقديم خدمات طبية وعلاجية للجرحى في التخصصات (مخ وأعصاب، العظام، المسالك البولية، الجراحات العامة)، وستساعد المصابين بشكل كبير في الحصول على خدمات طبية لازمة للتخفيف من معاناتهم المتراكمة منذ سنوات.

وأثناء افتتاح العيادتين، أشاد مدير الدائرة الصحية بألوية الدعم والإسناد في عدن، الدكتور ناجي فضل، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمصلحة الجرحى والمصابين، سواء في تقديم الدعم اللازمة للعلاج في المستشفيات التخصصية داخل البلد أو إجلاء الحالات المرضية الحرجة لاستكمال علاجاتهم في المستشفيات الخارجية. وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح عيادات أخرى في عدد من التخصصات، بينها مشروع العمليات المعقدة التي سيتم إنشاؤها ورفدها بالأجهزة الطبية المتطورة لعلاج جرحى الحرب والاستغناء عن نقلهم للخارج، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الأرشفة الإلكترونية وتطبيق نظام بيانات الجرحى، بحيث يتم تسجيل الجريح وفرز البيانات الخاصة به منذ وصوله إلى المستشفى إلى حين خروجه.

من جانبه، أكد نائب مدير مستشفى الجمهورية، الدكتور طارق مزيدة، أن افتتاح العيادتين يمثل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للجرحى والمصابين، خصوصاً أن الأشقاء في دولة الإمارات، يولون هذا الملف اهتماماً كبيراً، موضحاً أن مستشفى الجمهورية حظي باهتمام ودعم كبيرين، من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التي أسهمت في إنعاش القطاع الصحي في عدن، منذ اللحظة الأولى لتحرير العاصمة عدن من سيطرة الميليشيات الحوثية.