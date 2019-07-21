الشرعية: الميليشيات تمنع اليمنيين من أداء الحج

عدن (الاتحاد) اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنع المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من السفر لأداء فريضة الحج، عبر إجراءات قمعية، اتخذتها خلال الأيام الماضية. وأوضح وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن ميليشيات الحوثي أصدرت توجيهات قبل أيام بمصادرة جوازات السفر والهويات للمواطنين المتوجهين إلى المناطق المحررة، في تأكيد صريح على عزمها منع المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتم من السفر، وأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقال الوزير، إن هذه الإجراءات القمعية تندرج ضمن الانتهاكات التي تمارسها وتنتهجها الميليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني، لافتاً إلى أن الحوثيين لم يكتفوا بمصادر حياة اليمنيين، بل سعوا إلى استهداف شعائرهم ومناسكهم المقدسة.

ودعا الوزير، المنظمات الحقوقية كافة لإدانة هذا السلوك الذي وصفه بالمشين، وقال إنه يتنافى مع حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية.

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