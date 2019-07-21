«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لـ14 مصرفاً تركياً

أبوظبي (مواقع إخبارية) أعلنت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع تصنيف 14 مصرفاً تركياً، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا. ووفق بيانها قالت الوكالة إنها خفضت التصنيف الائتماني لـ12 مصرفاً تركياً خاصاً، إلى جانب مصرفي «التنمية والاستثمار»، و«ترك اكسيم بنك» الحكوميين، إلى درجة أقل من تصنيف تركيا الأخير (BB-).

ويوم 13 يوليو الجاري، خفضت «فيتش» تصنيفها للديون السيادية التركية من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة آنذاك إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.

وأشار خبراء ومحللون اقتصاديون إلى أن التصنيف الأخير لوكالة «فيتش» لتركيا سيسهم في ارتفاع الفوائد على أدوات الدين التركية خاصة السندات المطروحة أو المزمع طرحها في البورصات العالمية، يعقبه ارتفاع تكلفة الديون التركية بمستويات كبيرة تنعكس سلبا على حجز الموازنة التركية المتفاقمة بالفعل.

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