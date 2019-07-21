شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج

القاهرة (الاتحاد) وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مساء أمس إلى القاهرة بعد رحلة علاج استمرت نحو 3 أسابيع في ألمانيا وفرنسا. وذكر بيان للأزهر أن الطيب عاد قادماً من فرنسا بعد إجراء فحوصات طبية في ألمانيا متعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي وإجراء عملية جراحية بالعين في فرنسا.

وغادر شيخ الأزهر الشريف القاهرة في 2 يوليو الحالي إلى ألمانيا قبل أن ينتقل إلى فرنسا بعد 5 أيام، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة بالعين في أحد مستشفيات العاصمة باريس.

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