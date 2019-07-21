شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:14 صباحًا, 21 يوليو 2019 م المناطق - وكالات أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن وزير الخارجية جيريمي هنت يعتزم تجميد الأصول الإيرانية بعد احتجاز الناقلة البريطانية.

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