بومبيو: لن نسمح لإيران بتهديد العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران أصبحت دولة منبوذة، وأن بلاده لن تسمح لها بتهديد العالم وامتلاك أسلحة نووية أو صواريخ باليستية.

وأضاف بومبيو، في مقابلة مع موقع "واشنطن إكزامينر" الإخباري، أن "خطر النظام الإيراني كان موجودا لوقت طويل، ونحن نتحدث عن 40 عاما من الذعر".

وأشار إلى أن "سياسة إيران تقول إنه من العادي ترويع وقتل الأبرياء".

ولفت إلى أن "تفجير مليشيا حزب الله لجمعية في الأرجنتين منذ 25 عاما تذكير لنا بأهمية إيقاف قدرة إيران على بث الرعب في جميع أنحاء العالم".

وتابع "جنودنا وبحارتنا يرون خطر إيران في كل مكان حول العالم ونعمل بجد على إيقافه".

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وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن العقوبات التي فرضناها تضع إيران ومليشيا حزب الله في مأزق كبير، وكذلك مليشيا حزب الله اللتين فقدتا الكثير من الأموال".

وشدد على أنه "من غير المقبول الاستيلاء على ناقلات النفط في المياه الدولية".

وأشار بومبيو إلى أن "السعودية شريك وحليف للولايات المتحدة، وتساعدنا على صد من يحاولون إلحاق الأذى بالولايات المتحدة".

وفي ظل استمرار النظام الإيراني في إرهابه، أعلنت بريطانيا، الجمعة، اختطاف طهران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إيران من عواقب وخيمة إذا لم تفرج عن الناقلتين اللتين تم اختطافهما خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية.

وأكد هانت -الذي تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا- أن طهران ستتكبد خسائر فادحة إذا تم تقييد حرية الملاحة الدولية.