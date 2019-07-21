بريطانيا تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام

علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش أيروايز) فجأة، اليوم (السبت)، رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب «مخاوف أمنية»، دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

وقالت الشركة، في بيان: «نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم»، وأضافت الشركة أنها «لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة».

وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت: «لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن».

وقالت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة لوكالة «رويترز» للأنباء إن طاقماً بريطانياً راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس، ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث تحذيرها بشأن السفر اليوم لإضافة إشارة إلى تعليق رحلات الخطوط الجوية البريطانية، ونصحت المسافرين الذين تأثروا بالقرار بالاتصال بشركة الطيران.

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وتنصح الوزارة منذ فترة طويلة بعدم السفر جواً من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري، منذ حادثة طائرة الركاب الروسية في 2015، إلا للضرورة ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

ويقول التحذير البريطاني: «هناك خطر متزايد من وقوع إرهاب ضد الطيران، يجري تطبيق إجراءات أمن إضافية بالنسبة للرحلات المتجهة من مصر إلى المملكة المتحدة».

وفي سياق متصل، أعلنت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية أنها ألغت رحلات من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة، اليوم (السبت)، وقالت إن رحلاتها ستستأنف، غدا (الأحد).كانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن متحدث باسم الشركة قوله إنها أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كـ"إجراء وقائي في الوقت الذي تجري فيه مزيدا من التقييم".

وفي المقابل، أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بياناً قالت فيه إنها تواصلت مع السفارة البريطانية بالقاهرة التي أكدت أن القرار لم يصدر من وزارتي النقل أو الخارجية البريطانيتين وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية، بدءاً من غدٍ (الأحد)، إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتيسير نقل الركاب خلال هذه الفترة.