أول رد من مصر على تعليق بريطانيا رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" ، السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام "كإجراء احترازي".

وفي السياق، أكدت مصادر رفيعة بوزارة الطيران المصرية أن هذه الخطوة إجراءات سياسية أمنية تتعلق بداخل بريطانيا وليس بالأراضي المصرية.

وذكر مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بمصر حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجارى تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة .

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بدورها رفعت وزارة الطيران المدني السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءً من غداً إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

وقالت الشركة البريطانية، في بيان:"نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة، وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت: "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".